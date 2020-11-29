«Зенит» оштрафует Дриусси за слова про «дерьмовую позицию». У игрока нет конфликта с Семаком

«Зенит» накажет нападающего за недавние высказывания относительно его положения в клубе.

По информации Bobsoccer.ru, Дриусси будет оштрафован за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. При этом между тренерским штабом и игроком нет конфликта. Он отправится на первый сбор «Зенита» в составе команды.

Форвард забил в ворота дортмундской «Боруссии» (1:2) во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. В этой игре он действовал на позиции центрального нападающего.

В этом сезоне аргентинец провел 9 матчей в , забив один гол и сделав один ассист. Его полная статистика – здесь.

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