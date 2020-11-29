Сутормин извинился перед болельщиками за выступление «Зенита» в ЛЧ: «Это не то, на что мы с вами рассчитывали»

Полузащитник «Зенита» принес извинения болельщикам за игру клуба в чемпионов.

«Дорогие болельщики, хочется еще раз извиниться перед вами за наше выступление. Это не то, на что мы с вами рассчитывали. Спасибо за поддержку и ваши эмоции!

Впереди у нас два важных домашних матча, и вместе с вами мы сможем добиться положительного исхода! Вместе мы сильнее 🦁💪💙», – написал Сутормин в инстаграме.

занял последнее место в группе F, набрав одно очко. До конца года петербуржцы сыграют с «Динамо» и «Спартаком» в РПЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Sutormin (@alexsutor91)

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