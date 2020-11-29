Барнс о румынском судье: «Как он должен был обозначить тренера, кроме как «черный»? В этом нет расизма!»

Бывший нападающий «Ливерпуля» высказался об инциденте на матче чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул».

Игра была прервана из-за расистского высказывания румынского резервного арбитра в адрес второго тренера турецкого клуба .

«Вот тренерский штаб «Истанбула». Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает резервного арбитра, кого именно.

Кто-нибудь может мне сказать, как арбитр должен был обозначить его, кроме как «ЧЕРНЫЙ», если судья не знает имен тренерского штаба и номеров у них нет?

Нет расизма в том, чтобы назвать его черным! Резервный судья не знал имени тренера, 6 из 7 тренеров, находившихся там, – турки. Что еще должен был сказать судья?» – написал темнокожий экс-футболист в твиттере, приложив скриншот с фото тренерского штаба «Истанбула».

Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Negru по-румынски – это «черный». Я не расист»

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли