Московских клубов не будет весной в еврокубках третий год подряд

Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне.

В среду стало известно, что «Локомотив» не поднимется выше 4-го места в своей группе Лиги чемпионов. Поражение от «Баварии» (0:2) лишило железнодорожников шансов продолжить борьбу в еврокубках.

в четверг встретится с загребским «Динамо» в 6-м туре группового этапа . Армейцы подходят к этому матчу, уже потеряв шансы на выход в плей-офф.

вылетело из Лиги Европы еще в квалификации, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2). не участвовал в еврокубках в текущем сезоне.

Московских клубов не будет в весенней части еврокубков третий год подряд. «Краснодар» вышел в 1/16 финала и станет единственной российской командой, которая выступит в весенних стадиях.