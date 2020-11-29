Московских клубов не будет весной в еврокубках третий год подряд

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Динамо Москва Футбол

Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне.

В среду стало известно, что «Локомотив» не поднимется выше 4-го места в своей группе Лиги чемпионов. Поражение от «Баварии» (0:2) лишило железнодорожников шансов продолжить борьбу в еврокубках.

ЦСКА в четверг встретится с загребским «Динамо» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Армейцы подходят к этому матчу, уже потеряв шансы на выход в плей-офф.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы еще в квалификации, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2). «Спартак» не участвовал в еврокубках в текущем сезоне.

Московских клубов не будет в весенней части еврокубков третий год подряд. «Краснодар» вышел в 1/16 финала и станет единственной российской командой, которая выступит в весенних стадиях.

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