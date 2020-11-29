«Локомотив» занял 4-е место в группе ЛЧ и в 3-й раз подряд не вышел в евровесну

проиграл «Баварии» (0:2) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Московская команда завершила выступления в текущем сезоне еврокубков. «Локомотив» занял 4-е место в группе A, набрав 3 очка. Соперниками российского клуба, который в итоге не вышел ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в плей-офф Лиги Европы, были «Бавария», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург».

«Локомотив» завершил еврокубковый сезон на 4-м месте в группе Лиги чемпионов в 3-м розыгрыше подряд. В сезоне-2018/19 московская команда набрала 3 очка в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Осенью 2019-го «Локомотив» также набрал 3 очка в соперничестве с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

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