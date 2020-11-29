Клубы РПЛ выиграли 1 из 18 матчей в ЛЧ и потерпели 11 поражений. Единственная победа – у «Краснодара»

Клубы РПЛ завершили выступление в Лиге чемпионов.

в группе с «Боруссией» Дортмунд, «Брюгге» и «Лацио» набрал одно очко. Команда Сергея Семака потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, заняв последнее место.

, выступая в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург», набрал три очка. Команда Марко Николича трижды сыграла вничью и трижды проиграла, став последней.

стал единственной российской командой, одержавшей победу, – над «Ренном» (1:0). Также, играя в группе с французской командой, «Челси» и «Севильей», «быки» добились двух ничьих и трижды уступили соперникам. Команда Мурада Мусаева набрала пять очков по итогам группового раунда и вышла в Лигу Европы.