Международное агентство допинг-тестирования приступило к повторному анализу проб с Олимпиады в Сочи

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о начале повторной проверки проб, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«После завершения программы повторного анализа допинг-проб Лондона-2012 году по поручению Международного олимпийского комитета ( ) приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Олимпиады-2014 в Сочи», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ITA.

Отмечается, что будут проверены допинг-пробы спортсменов всех стран и видов спорта. Ранее перепроверке подвергались пробы только российских спортсменов.