Международное агентство допинг-тестирования приступило к повторному анализу проб с Олимпиады в Сочи

Теги Сочи-2014 допинг МОК ITA Лыжи

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о начале повторной проверки проб, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

«После завершения программы повторного анализа допинг-проб Лондона-2012 году по поручению Международного олимпийского комитета (МОК) ITA приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Олимпиады-2014 в Сочи», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ITA. 

Отмечается, что будут проверены допинг-пробы спортсменов всех стран и видов спорта. Ранее перепроверке подвергались пробы только российских спортсменов. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья