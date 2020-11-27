Фанаты «Спартака» признали Максименко лучшим игроком сезона. Он получил призы «Золотой кабан» и «Гладиатор года»

Болельщики «Спартака» признали голкипера лучшим игроком команды в прошлом сезоне.

Вратарь получил два приза: «Золотой кабан» и «Гладиатор года». Первая награда вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ». Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Куинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано и Георгий Джикия.

Приз «Гладиатор года» был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru. Первым обладателем приза стал Денис Глушаков, затем он доставался Куинси Промесу и Георгию Джикии.

«Благодарю болельщиков, которые за меня проголосовали. Очень приятно получить сразу и «Кабана», и «Гладиатора». Постараюсь оправдать надежды зрителей и в этом сезоне, буду делать все возможное на благо «Спартака»!» – сказал Максименко.

Вратарь получил призы из рук подопечного фонда «Спартак – детям» Матвея Корябкина.

Фото: сайт «Спартака»