Игроки и судьи матча «ПСЖ» – «Истанбул» выйдут в одинаковых майках на игру ЛЧ. На стадионе будет баннер со словами «Нет расизму»

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УЕФА, «ПСЖ» и «Истанбул» проведут совместную акцию перед игрой группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится сегодня.

Вчера матч был остановлен из-за того, что арбитр Себастьян Кольцеску использовал слово «черный» в отношении тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Команды отказались продолжать встречу.

По информации RMC Sport, обе команды и арбитры наденут специальные футболки сегодня, чтобы обратить внимание на проблему расизма. Также на стадионе «Парк де Пренс» будет растянут баннер со словами «Нет расизму».

Матч между «ПСЖ» и «Истанбулом» начнется в 20:55 по московскому времени.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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