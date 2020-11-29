Кокорин восстановился от травмы и готов сыграть с «Зенитом» и «Сочи»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и работает в общей группе, сообщили в клубе.

29-летний форвард травмировал четырехглавую мышцу в игре с «Ротором» (2:0) 29 ноября, из-за чего пропустил матч с «Тамбовом».

восстановился от повреждения. Работает и горит желанием выйти как против , так и против , – сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

сыграет с «Сочи» 12 декабря, с «Зенитом» – 16 декабря.