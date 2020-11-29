«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв «Боруссию» Менхенгладбах (2:0)

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Благодаря этой победе команда Зинедина Зидана выиграла группу B с 10 очками и вышла в плей-офф.
Немецкий клуб завершил групповой этап на втором месте, по дополнительным показателям опередив «Шахтер» (8 очков).
- Дата проведения
- 9 декабря, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 74), Модрич, Родриго (Аррибас, 74), Бензема.
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Боруссия М –
Зоммер, Эльведи, Лайнер, Гинтер, Вендт (Лазаро, 46), Нойхаус, Крамер (Бенеш, 85), Штиндль (Вольф, 85), Эмболо (Закария, 46), Плеа, Тюрам (Херрманн, 85).
- Предупреждение:
- Закария (88).