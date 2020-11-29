«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв «Боруссию» Менхенгладбах (2:0)

В заключительном туре группового этапа дома обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе команда Зинедина Зидана выиграла группу B с 10 очками и вышла в плей-офф.

Немецкий клуб завершил групповой этап на втором месте, по дополнительным показателям опередив «Шахтер» (8 очков).

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