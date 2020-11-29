«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв «Боруссию» Менхенгладбах (2:0)

Теги Боруссия Менхенгладбах Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Благодаря этой победе команда Зинедина Зидана выиграла группу B с 10 очками и вышла в плей-офф.

Немецкий клуб завершил групповой этап на втором месте, по дополнительным показателям опередив «Шахтер» (8 очков).

Реал Мадрид Испания – Боруссия М Германия 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
9 декабря, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Бензема, 2:0 – 31 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Рамос, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 74), Модрич, Родриго (Аррибас, 74), Бензема.
Боруссия МЗоммер, Эльведи, Лайнер, Гинтер, Вендт (Лазаро, 46), Нойхаус, Крамер (Бенеш, 85), Штиндль (Вольф, 85), Эмболо (Закария, 46), Плеа, Тюрам (Херрманн, 85).
Предупреждение:
Закария (88).

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