Мбаппе превзошел рекорд Месси, забив 20-й гол в ЛЧ в 21 год и 11 месяцев

«ПСЖ» громит (3:0, перерыв) в 6-м туре группового раунда .

На 42-й минуте третий гол команды забил форвард , реализовавший пенальти. Это 20-й гол француза за время выступлений в ЛЧ.

В возрасте 21 года и 11 месяцев Мбаппе стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки. Он побил рекорд форварда «Барселоны» , забившего 20-й мяч в 22 года и 8 месяцев.

Всего на счету Мбаппе свыше 100 голов за парижский клуб. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе о 100 голах за «ПСЖ»: «Быть в компании Паулеты, Ибрагимовича и Кавани – честь для меня»