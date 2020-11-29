Мбаппе превзошел рекорд Месси, забив 20-й гол в ЛЧ в 21 год и 11 месяцев

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«ПСЖ» громит «Истанбул» (3:0, перерыв) в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

На 42-й минуте третий гол команды забил форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. Это 20-й гол француза за время выступлений в ЛЧ.

В возрасте 21 года и 11 месяцев Мбаппе стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки. Он побил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси, забившего 20-й мяч в 22 года и 8 месяцев.

Всего на счету Мбаппе свыше 100 голов за парижский клуб. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе о 100 голах за «ПСЖ»: «Быть в компании Паулеты, Ибрагимовича и Кавани – честь для меня»

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