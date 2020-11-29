Умер чемпион мира-1982 Паоло Росси. Ему было 64

Бывший нападающий сборной Италии Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет.

О причине смерти не сообщается.

На ЧМ-1982 Росси с 6 голами стал лучшим бомбардиром и помог «скуадре адзурре» выиграть турнир. Он сделал хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финале забил гол в ворота ФРГ (3:1).

Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч».

Всего в 48 играх за сборную Италии Росси забил 20 мячей.

На клубном уровне форвард выступал за , , «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу».

В составе туринцев выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды – Серию А.

В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI.

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