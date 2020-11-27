ЦСКА выкинули из Лиги Европы, провал в биатлоне, коронавирус у Туктамышевой и Алиева, Черевченко – тренер месяца в РПЛ и другие новости утра

1. ЦСКА вылетел из Лиги Европы, уступив дома «Вольфсбергу» (0:1) из-за гола, забитого австрийцами дальним ударом. Армейцы лишь 1 раз за 9 последних сезонов выходили в плей-офф еврокубков.

У клубов РПЛ 1 победа в 20 матчах ЛЧ и ЛЕ в группе в этом сезоне. Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась.

В 1/16 финала Лиги Европы вышли еще 14 клубов – «Милан», «Тоттенхэм», «Байер», «Рейнджерс», «Вильярреал», «Црвена Звезда» и другие. Результаты дня.

2. В КХЛ «Автомобилист» проиграл 7-й матч подряд, уступив 2:7 «Динамо», «Магнитка» победила СКА (2:1), минское «Динамо» было сильнее ЦСКА впервые с 2014 года, «Ак Барс» разнес «Нефтехимик» (6:1), «Спартак» не справился с «Амуром» (2:6), Вадим Шипачев набрал 700-е очко и другие итоги дня.

3. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев заразились коронавирусом. Они пропустят этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Михаил Коляда и Анастасия Гулякова тоже снялись. Медведева и еще 18 членов сборной России не выполнили критерии отбора на чемпионат страны.

4. Тарьей Бо победил в спринте на втором этапе Кубке мира по биатлону, Йоханнес Бо – 3-й, Елисеев – 33-й, Логинов – 34-й. Это была худшая гонка в истории мужской сборной России.

Ханна Оберг выиграла спринт у женщин, Шевалье – 2-я, Миронова – 10-я, Казакевич – 13-я. У россиян 23 гонки подряд без медалей.

5. Гол Александра Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в XXI веке по версии Sportsnet. Вы же помните тот его шедевр в падении?

6. В 12-м туре Евролиги ЦСКА дома победил «Олимпиакос» (80:61), «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» (65:73).

7. «Спартак» – 3-й среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok в ноябре. Выше только «МЮ» и «Барса».

8. Цифры дня. Бой Тайсон – Джонс собрал более 1 млн платных трансляций. Прибыль – свыше 50 млн долларов.

9. Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка мира в Давосе. Участие российского лыжника в «Тур де Ски» под вопросом.

10. Игорь Черевченко из «Химок» стал лучшим тренером ноября в РПЛ. Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком лиги. Гол спартаковца Романа Зобнина в ворота «Динамо» назвали лучшим за месяц.

11. Испания сыграет с Италией в одном полуфинале Лиги наций, а Франция – с Бельгией – другом. Финальный турнир пройдет в Милане и Турине в октябре 2021-го.

12. Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов перешел в «Динамо». Зарплата Сошникова сократилась с 60 до 30 млн рублей в сезоне-2020/21 по контракту с ЦСКА. Бобков хочет уйти из «Авангарда».

13. Правительство РФ выделило 1,5 миллиарда рублей для проведения Гран-при России из резервного фонда. Гонка «Формулы-1» в 2021 году запланирована в Сочи на 26 сентября.

14. Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук хочет взыскать с Александра Кокорина и Павла Мамаева 1 млн рублей за нападение на него два года назад.

15. О футболе в России и мире. В Томске создадут второй профессиональный клуб и сформируют женскую команду. Женскому футболу ради равенства полов посвятят 50% экспозиций в Национальном музее футбола в Англии.

16. Житель Каспийска отравил в нокдаун бойца UFC Гаджимурада Антигулова на дагестанской свадьбе, а затем был жестоко избит, его госпитализировали. Боец сказал: «Иногда ошибаюсь, каюсь, исправлюсь. Всем – мира и добра».

Цитаты дня:

Вице-президент Федерации тенниса Германии о заморозке очков: «Федерер составляет свой собственный рейтинг. Иначе он не попал бы в топ-50»

Евгения Павлова: «Я пришла в команду – мне стало некомфортно. Не понимаю, что происходит, уже до слез доходит»

Уткин о «Зените»: «К 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Одно очко из 18 – это более интересно»

Хабиб: «Люди недовольны, что я завершил карьеру. Все хотят, чтобы бразильский сериал продолжался»

Гончаренко о вылете из ЛЕ: «ЦСКА не лучше никого. Делаем 3-4 шага – как надо, а потом оступаемся»

Геннадий Орлов: «Дай бог, увидим тренерский дуэт Аршавина и Кержакова в «Зените»

Неймар о 3:1 с «МЮ»: «Я пришел в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в ЛЕ»

Камил Гаджиев: «Готов организовать бой между Бастой и Шнуровым»