Хабиб: «Люди недовольны, что я завершил карьеру. Все хотят, чтобы бразильский сериал продолжался»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что общественность недовольна его решению завершить выступления на профессиональном уровне.

«Были и будут разговоры об этом бое против Флойда Мейвезера. Он непобежденный, я непобежденный.

Многие люди недовольны тем, что я завершил карьеру, все хотят, чтобы этот бразильский сериал продолжался», – заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после турнира UFC 254, где он победил Джастина Гейджи. 

Кажется, Хабиб задумается о возвращении за 100 миллионов долларов. Но пока хочет развивать свой промоушен

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