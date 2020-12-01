Хабиб: «Люди недовольны, что я завершил карьеру. Все хотят, чтобы бразильский сериал продолжался»

Чемпион UFC в легком весе уверен, что общественность недовольна его решению завершить выступления на профессиональном уровне.

«Были и будут разговоры об этом бое против Флойда Мейвезера. Он непобежденный, я непобежденный.

Многие люди недовольны тем, что я завершил карьеру, все хотят, чтобы этот бразильский сериал продолжался», – заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после турнира UFC 254, где он победил Джастина Гейджи.

Кажется, Хабиб задумается о возвращении за 100 миллионов долларов. Но пока хочет развивать свой промоушен

Хабиб о возможной встрече с Конором в январе: «Будем действовать по ситуации»