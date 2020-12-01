Хабиб: «Люди недовольны, что я завершил карьеру. Все хотят, чтобы бразильский сериал продолжался»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что общественность недовольна его решению завершить выступления на профессиональном уровне.
«Были и будут разговоры об этом бое против Флойда Мейвезера. Он непобежденный, я непобежденный.
Многие люди недовольны тем, что я завершил карьеру, все хотят, чтобы этот бразильский сериал продолжался», – заявил Нурмагомедов.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после турнира UFC 254, где он победил Джастина Гейджи.
Кажется, Хабиб задумается о возвращении за 100 миллионов долларов. Но пока хочет развивать свой промоушен
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