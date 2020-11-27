«Зенит» выпал из еврокубков после провала в Брюгге, «Краснодар» вышел в ЛЕ, «МЮ» проиграл «ПСЖ» и другие новости утра

1. «Зенит» потерял шансы выйти в весеннюю стадию еврокубков, разгромно проиграв «Брюгге» в 5-м туре Лиги чемпионов, оставшийся матч с «Боруссией» теперь формальность, флот Семака вновь закончит кампанию на 4-м месте. Дзюба не выходил на поле в среду.

2. «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, гарантировав себе 3-е место в группе ЛЧ. «Быки» обыграли «Ренн», это первая и пока единственная победа представителей РПЛ в группах еврокубков.

3. Вспоминая о нероссийских клубах, «МЮ» проиграл «ПСЖ», «Барселона» разнесла «Ференцварош», «Ювентус» разгромил киевское «Динамо». «Челси» на порядок превзошел «Севилью» благодаря историческому покеру Жиру, забивавшего всевозможными частями тела, и обеспечил себе 1-е место в группе. Продолжается серьезная разборка между «ПСЖ», «МЮ» и «Лейпцигом» – претендентов трое, а путевок в плей-офф только две. «Барселона» осталась единственным клубом, не терявшим очков, она выиграла все пять матчей. Дортмундская «Боруссия» вышла из группы, «Лацио» и «Брюгге» поспорят за место в плей-офф в последнем туре. Роналду забил 750-й гол в карьере.

4. Месси оштрафован на 600 евро за футболку, показанную в память о Марадоне, «Барселона» – на 350 евро.

5. Появилась информация, по которой «Локомотив» принял решение об отставке Кикнадзе. И в клуб может прийти Газизов после своего ухода из «Спартака». Официальные комментарии, впрочем, несли иной посыл.

6. Леброн договорился с «Лейкерс» о двухлетнем продлении контракта. «Вашингтон» и «Хьюстон» поменяли Расселла Уэстбрука и Джона Уолла.

7. Australian Open перенесен на 3 недели и начнется 8 февраля. Это подтвердил глава австралийского тенниса.

8. Мик Шумахер продолжит карьеру в «Формуле-1». Он подписал контракт с «Хаасом» на сезон-2021.

9. Сборная Швеции не выступит на декабрьских этапах Кубка мира по лыжным гонкам. Этапы в Давосе и Дрездене состоятся, несмотря на отсутствие команд Норвегии, Швеции и Финляндии.

10. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев заболел пневмонией.

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