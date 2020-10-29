Геннадий Орлов: «Дай бог, увидим тренерский дуэт Аршавина и Кержакова в «Зените»

Журналист Геннадий Орлов заявил, что хочет видеть и тренерами «Зенита».

«У «Зенита» очень тяжелый период, и надо делать новую команду.

Неплохие игроки? А они на футбольном поле ничего не делают, нет идеи игры. Наш замах на Лигу чемпионов совсем не сработал. Выяснилось, что мы к ней не готовы.

Конечно, первый вопрос – к тренеру, потом – к руководству. Я сам ратовал за то, чтобы Семак пришел в «Зенит». И два титула, которые он выиграл, – это очень хорошо. Но он же тоже должен расти.

Увольнять или не увольнять – это должен решить клуб. В первую очередь надо понять Семака – что он хочет, что может. Тренер должен убедить руководство, что есть перспектива.

Тандем тренеров Аршавин – Кержаков? Все может быть, почему нет. Тем более Кержаков пошел в «Томь», а там вообще команда убитая, игроков не хватает. Но он хочет тренировать, молодец, начал со дна ФНЛ. И у Аршавина есть тренерские задатки.

Сейчас Андрей работает заместителем спортивного директора клуба и начальником департамента подготовки молодежи. Результаты видны. После его прихода в академии все стало строже. Он такой парень, что халтуру не пропускает.

Дай бог, чтобы так и произошло. Может быть, мы увидим этот дуэт», – сказал Орлов для «Эха Москвы в Петербурге».

Провал «Зенита» в ЛЧ – вина не только Семака. Контракты не продлевали вовремя, поздно подписали Вендела, не согласовали Малкома с селекцией