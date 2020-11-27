ЦСКА 1 раз за 9 последних сезонов выходил в плей-офф еврокубков

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Вольфсберг Футбол

ЦСКА лишился шансов на выход из группы в Лиге Европы, уступив «Вольфсбергу» (0:1).

Армейцы лишь раз за девять последних сезонов выходили в плей-офф еврокубков. Было это в сезоне-2017/18, когда ЦСКА дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

За это время ЦСКА 5 раз занимал четвертое место в группе Лиги чемпионов, а также один раз – в Лиге Европы. В этом сезоне армейцы не поднимутся выше третьего место в своем квартете.

Стоит отметить, что в сезоне-2012/13 ЦСКА не попал в групповой этап Лиги Европы, уступив в 4-м квалификационном раунде АИК по сумме двух матчей.

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья