ЦСКА 1 раз за 9 последних сезонов выходил в плей-офф еврокубков

ЦСКА лишился шансов на выход из группы в , уступив (0:1).

Армейцы лишь раз за девять последних сезонов выходили в плей-офф еврокубков. Было это в сезоне-2017/18, когда ЦСКА дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

За это время ЦСКА 5 раз занимал четвертое место в группе Лиги чемпионов, а также один раз – в Лиге Европы. В этом сезоне армейцы не поднимутся выше третьего место в своем квартете.

Стоит отметить, что в сезоне-2012/13 не попал в групповой этап Лиги Европы, уступив в 4-м квалификационном раунде АИК по сумме двух матчей.