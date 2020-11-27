Гол Зобнина в ворота «Динамо» – лучший в РПЛ в ноябре

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Гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, забитый в матче с «Динамо» (1:1), признан лучшим в РПЛ в ноябре.

За него проголосовали представители лиги и болельщики, тогда как эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за мяч форварда «Уфы» Тимура Жамалетдинова в игре с «Тамбовом» (4:0).

На приз также претендовали еще шесть голов.

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