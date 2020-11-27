Гол Зобнина в ворота «Динамо» – лучший в РПЛ в ноябре

Гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, забитый в матче с «Динамо» (1:1), признан лучшим в РПЛ в ноябре.
За него проголосовали представители лиги и болельщики, тогда как эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за мяч форварда «Уфы» Тимура Жамалетдинова в игре с «Тамбовом» (4:0).
На приз также претендовали еще шесть голов.
Роман Зобнин – автор лучшего гола ноября в #ТинькоффРПЛ! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020
За гол Романа проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за момент Тимура Жамалетдинова ⚽#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/18fQ4D8abc