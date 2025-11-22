Сестра Роналду Катя: «Криштиану двигает мир вперед. А чего добились его критики? Мне их жаль. Я невероятно горжусь им – спасибо за все, что ты сделал»

Сестра Роналду о критике брата: Криштиану двигает мир вперед.

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру осудила критиков футболиста.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

«Реальность такова: Криштиану двигает мир вперед. А чего добились его критики? При этом они думают, что могут повлиять на его имидж.

В конце концов, даже если кто-то оскорбит меня, например, высмеивая мою веру, необразованность или плохой португальский, я приму это с гордостью. Вы ничего не знаете, мне вас жаль.

Спасибо, Криштиану Роналду, за все, что ты сделал для моей страны. Спасибо. Я невероятно горжусь тобой», – сказала Катя Авейру .

