Человека, отправившего в нокдаун бойца UFC на свадьбе, жестоко избили

Житель Каспийска Расул Билалов, который отравил в нокдаун бойца UFC Гаджимурада Антигулова на дагестанской свадьбе, был жестоко избит после инцидента. Его госпитализировали.

Об этом сообщили очевидцы массовой драки.

«На свадьбе они вдвоем набухались, короче. Он кидаться начал, тот подошел, здравый подошел, объяснил: «Эй, так не делайте». Антигулов встал, сразу бычиться начал, и тот ему втащил.

Он же с детьми. Никого никуда не вытягивал, разошелся, пошел к своим детям, к семье. Те потом толпу собрали, его вытянули, и вот этот брат Антигулова звезданул ему сбоку и затоптал его полностью: лицевую кость, скулы, верхнюю челюсть. Все переломано у него, в больнице лежит», – рассказал очевидец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LIFE \Жизнь ДАГЕСТАН а/ ЛАЙФ (@lifedagestan)

Гаджимурад Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане. Бойца UFC просили не употреблять алкоголь (Baza)