В Томске создадут второй профессиональный клуб и сформируют женскую команду

В Томске появится второй профессиональный футбольный клуб.

О создании еще одной команды договорились губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин.

Соглашение, в рамках которого будет организован клуб, нацелено на реализацию стратегии развития футбола в стране до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Помимо мужской, будет также сформирована женская команда, и особое внимание будет уделено развитию женского футбола.

В придачу в регионе планируется построить три малоформатных манежа, стадион вместимостью более 1 500 человек, три мини-футбольные площадки и два полноразмерных поля с искусственным покрытием, а также два мини-футбольных зала.

В Томской области будут проведены фестивали для популяризации женского футбола и запущена студенческая лига.

Также «Томь», единственный профессиональный клуб на данный момент, получит статусы «Футбольная академия», «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр».

«Томичи знают: футбол для Томска – больше, чем футбол. У нас всегда был клуб «Томь», но мы давно мечтали о собственной футбольной академии, о том, чтобы растить своих спортивных звезд и радоваться их успехам в нашей команде.

Соглашение с Российским футбольным союзом и Министерством спорта Российской Федерации позволяет этой мечте сбыться», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

под руководством занимает предпоследнее, 21-е место в после 25 матчей.