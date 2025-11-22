Мерсон о Холанде: «Помогут ли только голы выиграть «Золотой мяч»? Нет. Все зависит от игры в ЛЧ, «Ман Сити» должен выиграть этот трофей, чтобы дать Эрлингу шанс»

Пол Мерсон: только голы не позволят Эрлингу Холанду выиграть «Золотой мяч».

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мыслями относительно шансов нападающего «Манчестер Сити » Эрлинга Холанда выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне норвежец забил 14 голов в 11 матчах АПЛ .

«Эрлинг Холанд в удовольствие забивает много голов. Но поможет ли это ему выиграть «Золотой мяч»? Ответ – нет.

Сколько бы голов ты ни забил, все зависит от твоей игры в Лиге чемпионов, и «Сити» должен выиграть этот трофей, чтобы дать Холанду серьезные шансы на эту награду», – сказал Пол Мерсон.