Мерсон о Холанде: «Помогут ли только голы выиграть «Золотой мяч»? Нет. Все зависит от игры в ЛЧ, «Ман Сити» должен выиграть этот трофей, чтобы дать Эрлингу шанс»
Пол Мерсон: только голы не позволят Эрлингу Холанду выиграть «Золотой мяч».
Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мыслями относительно шансов нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда выиграть «Золотой мяч».
В этом сезоне норвежец забил 14 голов в 11 матчах АПЛ.
«Эрлинг Холанд в удовольствие забивает много голов. Но поможет ли это ему выиграть «Золотой мяч»? Ответ – нет.
Сколько бы голов ты ни забил, все зависит от твоей игры в Лиге чемпионов, и «Сити» должен выиграть этот трофей, чтобы дать Холанду серьезные шансы на эту награду», – сказал Пол Мерсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
