Чемпионка мира Туктамышева и чемпион Европы Алиев заразились коронавирусом

Чемпион Европы Дмитрий Алиев заразился коронавирусом, сообщил тренер спортсмена .

«У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить.

Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», – сказал Рукавицын.

Ранее сообщалось, что Алиев лечится дома от пневмонии.

Чемпионка мира 2015 года также сдала положительный тест на . Она пропустит этап Кубка России в Москве, который стартует 5 декабря.

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица пропустит предстоящие соревнования, – говорится в заявлении пресс-службы Федерации фигурного катания России.

Я никогда не болел за Туктамышеву, но теперь восхищен: она доказывает, что фигурное катание – спорт не только для подростков