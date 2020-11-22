Чемпионка мира Туктамышева и чемпион Европы Алиев заразились коронавирусом

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Чемпион Европы Дмитрий Алиев заразился коронавирусом, сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

«У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить.

Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», – сказал Рукавицын. 

Ранее сообщалось, что Алиев лечится дома от пневмонии. 

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева также сдала положительный тест на COVID-19. Она пропустит этап Кубка России в Москве, который стартует 5 декабря. 

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования, – говорится в заявлении пресс-службы Федерации фигурного катания России. 

Я никогда не болел за Туктамышеву, но теперь восхищен: она доказывает, что фигурное катание – спорт не только для подростков

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