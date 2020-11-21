Евролига. ЦСКА принимает «Олимпиакос», «Зенит» играет с «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 3 ноября, в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Московский ЦСКА принимает греческий «Олимпиакос». Санкт-петербургский «Зенит» дома играет с турецким «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

12-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 8-2, ЦСКА Россия – 8-3, Зенит Россия – 6-2, Валенсия Испания – 7-3, Бавария Германия – 7-4, Анадолу Эфес Турция – 6-4, Реал Испания – 6-5, Милан Италия – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-4, Баскония Испания – 5-5, Жальгирис Литва – 5-6, Фенербахче Турция – 4-7, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Панатинаикос Греция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Маккаби Плейтика Израиль – 3-8, Виллербан Франция – 2-6, Химки Россия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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