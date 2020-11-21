Евролига. ЦСКА принимает «Олимпиакос», «Зенит» играет с «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 3 ноября, в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.
Московский ЦСКА принимает греческий «Олимпиакос». Санкт-петербургский «Зенит» дома играет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
12-й тур
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Шенгелия (10), Курбанов (8), Хиллиард (7), Хэкетт (6), Милутинов (0 + 7 подборов) – старт; Джеймс (13), Фойгтманн (6), Боломбой (4), Клайберн (2), Хоменко (0), Ухов (0).
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Пангос (16), Томас (10), Холлинз (7), Гудайтис (6), Понитка (4 + 7 подборов) – старт; Зубков (7), Бэрон (5), Риверс (2), Захаров (1), Фридзон (0), Пойтресс (0), Пушков (0).
- Фенербахче Беко
- Веселы (13), Улановас (6), Вестерманн (5), Дювериоглу (2), Пьер (0) – старт; Бартель (9), Браун (6), Эдди (6), Мухаммед (4), Махмутоглу (2).
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.05
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.45
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00
Положение команд: Барселона Испания – 8-2, ЦСКА Россия – 8-3, Зенит Россия – 6-2, Валенсия Испания – 7-3, Бавария Германия – 7-4, Анадолу Эфес Турция – 6-4, Реал Испания – 6-5, Милан Италия – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-4, Баскония Испания – 5-5, Жальгирис Литва – 5-6, Фенербахче Турция – 4-7, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Панатинаикос Греция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Маккаби Плейтика Израиль – 3-8, Виллербан Франция – 2-6, Химки Россия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Экспериментальная сборная России порадовала: метала трехочковые, вернула в баскетбол Воронцевича, презентовала Лопатина