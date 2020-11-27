ЦСКА пропустил от «Вольфсберга» дальним ударом на 22-й минуте. Мяч от перекладины попал в ворота

проигрывает «Вольфсбергу» (0:1, первый тайм) в 5-м туре группового этапа .

На 22-й минуте нападающий австрийского клуба пробил с дальней дистанции. Мяч попал в перекладину ворот и от нее влетел в сетку.

В случае поражения ЦСКА лишится шансов на выход в плей-офф турнира.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча между ЦСКА и . Также будет доступен текстовый онлайн.