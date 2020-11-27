ЦСКА пропустил от «Вольфсберга» дальним ударом на 22-й минуте. Мяч от перекладины попал в ворота

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ЦСКА проигрывает «Вольфсбергу» (0:1, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

На 22-й минуте нападающий австрийского клуба Дарио Визингер пробил с дальней дистанции. Мяч попал в перекладину ворот Игоря Акинфеева и от нее влетел в сетку.

В случае поражения ЦСКА лишится шансов на выход в плей-офф турнира.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча между ЦСКА и «Вольфсбергом». Также будет доступен текстовый онлайн.

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