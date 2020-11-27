ЦСКА пропустил от «Вольфсберга» дальним ударом на 22-й минуте. Мяч от перекладины попал в ворота

ЦСКА проигрывает «Вольфсбергу» (0:1, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
На 22-й минуте нападающий австрийского клуба Дарио Визингер пробил с дальней дистанции. Мяч попал в перекладину ворот Игоря Акинфеева и от нее влетел в сетку.
В случае поражения ЦСКА лишится шансов на выход в плей-офф турнира.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча между ЦСКА и «Вольфсбергом». Также будет доступен текстовый онлайн.
Пока что самый красивый гол дня в ЛЕ залетел в ворота ЦСКА 😩— Матч ТВ (@MatchTV) December 3, 2020
Надеемся, во втором тайме армейцы найдут, что ответить 💪https://t.co/lDgLLUcG9U pic.twitter.com/1r3xlhDonN