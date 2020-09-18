Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась

Клубы РПЛ снова неудачно выступили в еврокубках, проиграв три матча и одержав одну победу на неделе, и это отразилось в таблице коэффициентов УЕФА.

дома уступил «Вольфсбергу» (0:1) в 5-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (0:3), – «Ред Булл Зальцбург» (1:3), а «Краснодар» был сильнее «Ренна» (1:0).

Россия, занимающая седьмое место, набрала в четырех играх 0,333 балла и имеет в таблице 38,215 балла.

Португалия, идущая шестой, набрала 1 балл (всего в таблице – 45,349), увеличив отрыв от России до 7,134 балла. В Лиге чемпионов сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), в победила АЕК (4:3), а разгромила «Лех» (4:0).

К России приблизились , занимающие восьмое место. Теперь отрыв составляет 1,815 балла (всего у ассоциации 36,400 балла). В Лиге чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:1), в Лиге Европы был слабее загребского «Динамо» (0:2), но победил «Гранаду» (1:0), а сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Приблизилась к России и Бельгия, занимающая девятое место. Отрыв сократился до 2,315 балла (всего у ассоциации 35,900 балла). В Лиге чемпионов выиграл у (3:0), в Лиге Европы победил «Лудогорец» (3:1), проиграл «Рейнджерс» (2:3), а – «Словану» (1:2).

Напомним, что шестая строчка в рейтинге УЕФА дает право стране на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одну в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

Ассоциации с 7-го по 15-е место делегируют в еврокубки по 5 команд: две в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы и две – в Лигу конференций, новый клубный турнир .

В этом сезоне у России три команды в группе ЛЧ благодаря тому, что прошел отборочный раунд, а в следующем сезоне будет всего две в турнире – чемпион попадет напрямую в группу, а команда, занявшая второе место в Премьер-лиге, выступит в квалификации.

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