Кубок мира. Спринт. Елисеев стартует – 4-м, Логинов – 8-м, Йоханнес Бо – 11-м, Фийон-Майе – 22-м, Бабиков – 40-м

3 декабря на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.
- Дата проведения
- 3 декабря, 15.30
3 декабря на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.
|1
|Симон Дестье
|2
|Яков Фак
|3
|Тьерри Ланже
|4
|Матвей Елисеев
|5
|Теро Сеппяля
|6
|Эмильен Жакелен
|7
|Кристиан Гоу
|8
|Александр Логинов
|9
|Артем Прима
|10
|Мартин Понсилуома
|11
|Йоханнес Бо
|12
|Михал Крчмарж
|13
|Беньямин Вегер
|14
|Якуб Штвртецки
|15
|Симон Эдер
|16
|Доминик Виндиш
|17
|Лукас Хофер
|18
|Йоханнес Кюн
|19
|Максим Воробей
|20
|Йеспер Нелин
|21
|Рене Захна
|22
|Кентен Фийон-Майе
|23
|Тарьей Бо
|24
|Лейф Нордгрин
|25
|Эдуард Латыпов
|26
|Андрей Расторгуев
|27
|Владимир Илиев
|28
|Клемен Бауэр
|29
|Стурла Хольм Лагрейд
|30
|Юлиан Эберхард
|31
|Ондржей Моравец
|32
|Витаутас Строля
|33
|Арнд Пайффер
|34
|Гжегож Гузик
|35
|Эрик Лессер
|36
|Себастьян Самуэльссон
|37
|Жереми Финелю
|38
|Харальд Леммерер
|39
|Пеппе Фемлинг
|40
|Антон Бабиков
|41
|Скотт Гоу
|42
|Антон Синапов
|43
|Антон Смольский
|44
|Дидье Бьона
|45
|Дмитрий Пидручный
|46
|Феликс Лейтнер
|47
|Богдан Цымбал
|48
|Миха Довжан
|49
|Ветле Шостад Кристиансен
|50
|Калев Эрмитс
|51
|Томаш Крупчик
|52
|Бенедикт Долль
|53
|Флоран Клод
|54
|Сергей Бочарников
|55
|Джейк Браун
|56
|Антонин Гигонна
|57
|Том Лахайе-Гоффар
|58
|Марцин Швайнош
|59
|Роман Елетнов
|60
|Микито Татидзаки
|61
|Александр Мухин
|62
|Благой Тодев
|63
|Георге Бута
|64
|Кароль Домбровски
|65
|Апостолос Ангелис
|66
|Томаш Хасилла
|67
|Руслан Ткаленко
|68
|Дамир Растич
|69
|Михал Шима
|70
|Давид Коматц
|71
|Рок Трсан
|72
|Кристо Сиймер
|73
|Малте Стефанссон
|74
|Роман Реес
|75
|Адам Вацлавик
|76
|Линас Банис
|77
|Семен Сучилов
|78
|Элигиус Тамборнино
|79
|Олли Хииденсало
|80
|Томас Бормолини
|81
|Адам Раннелс
|82
|Шон Доэрти
|83
|Йоханнес Дале
|84
|Фабьен Клод
|85
|Роберт Слотинс
|86
|Андржей Нендза-Кубинец
|87
|Павел Магазеев
|88
|Патрик Якоб
|89
|Анатолий Оськин
|90
|Войцех Скоруза
|91
|Эйден Миллар
|92
|Андрей Усов
|93
|Петр Пащенко
|94
|Владимир Оряшков
|95
|Пол Шоммер
|96
|Матей Балога
|97
|Туомас Харьюла
|98
|Лукас Фрацшер
|99
|Тсукаса Кобоноки
|100
|Никлас Хартвег
|101
|Сергей Сирик
|102
|Антон Дудченко
|103
|Дмитрий Лазовский
|104
|Максим Фомин
|105
|Кирилс Матюхинс
|106
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|107
|Патрик Браунхофер