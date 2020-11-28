Кубок мира. Спринт. Елисеев стартует – 4-м, Логинов – 8-м, Йоханнес Бо – 11-м, Фийон-Майе – 22-м, Бабиков – 40-м

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3 декабря на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Дата проведения
3 декабря, 15.30
Онлайн гонки

Этап 2, Контиолахти, Финляндия. Спринт

Стартовый лист

1  Симон Дестье
2  Яков Фак
3  Тьерри Ланже
4  Матвей Елисеев
5  Теро Сеппяля
6  Эмильен Жакелен
7  Кристиан Гоу
8  Александр Логинов
9  Артем Прима
10  Мартин Понсилуома
11  Йоханнес Бо
12  Михал Крчмарж
13  Беньямин Вегер
14  Якуб Штвртецки
15  Симон Эдер
16  Доминик Виндиш
17  Лукас Хофер
18  Йоханнес Кюн
19  Максим Воробей
20  Йеспер Нелин
21  Рене Захна
22  Кентен Фийон-Майе
23  Тарьей Бо
24  Лейф Нордгрин
25  Эдуард Латыпов
26  Андрей Расторгуев
27  Владимир Илиев
28  Клемен Бауэр
29  Стурла Хольм Лагрейд
30  Юлиан Эберхард
31  Ондржей Моравец
32  Витаутас Строля
33  Арнд Пайффер
34  Гжегож Гузик
35  Эрик Лессер
36  Себастьян Самуэльссон
37  Жереми Финелю
38  Харальд Леммерер
39  Пеппе Фемлинг
40  Антон Бабиков
41  Скотт Гоу
42  Антон Синапов
43  Антон Смольский
44  Дидье Бьона
45  Дмитрий Пидручный
46  Феликс Лейтнер
47  Богдан Цымбал
48  Миха Довжан
49  Ветле Шостад Кристиансен
50  Калев Эрмитс
51  Томаш Крупчик
52  Бенедикт Долль
53  Флоран Клод
54  Сергей Бочарников
55  Джейк Браун
56  Антонин Гигонна
57  Том Лахайе-Гоффар
58  Марцин Швайнош
59  Роман Елетнов
60  Микито Татидзаки
61  Александр Мухин
62  Благой Тодев
63  Георге Бута
64  Кароль Домбровски
65  Апостолос Ангелис
66  Томаш Хасилла
67  Руслан Ткаленко
68  Дамир Растич
69  Михал Шима
70  Давид Коматц
71  Рок Трсан
72  Кристо Сиймер
73  Малте Стефанссон
74  Роман Реес
75  Адам Вацлавик
76  Линас Банис
77  Семен Сучилов
78  Элигиус Тамборнино
79  Олли Хииденсало
80  Томас Бормолини
81  Адам Раннелс
82  Шон Доэрти
83  Йоханнес Дале
84  Фабьен Клод
85  Роберт Слотинс
86  Андржей Нендза-Кубинец
87  Павел Магазеев
88  Патрик Якоб
89  Анатолий Оськин
90  Войцех Скоруза
91  Эйден Миллар
92  Андрей Усов
93  Петр Пащенко
94  Владимир Оряшков
95  Пол Шоммер
96  Матей Балога
97  Туомас Харьюла
98  Лукас Фрацшер
99  Тсукаса Кобоноки
100  Никлас Хартвег
101  Сергей Сирик
102  Антон Дудченко
103  Дмитрий Лазовский
104  Максим Фомин
105  Кирилс Матюхинс
106  Эрленд Овренг Бьонтегорд
107  Патрик Браунхофер

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