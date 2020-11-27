«Спартак» – 3-й среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok в ноябре. Выше «МЮ» и «Барса»

«Спартак» – один из самых популярных футбольных клубов в TikTok по итогам ноября.
По данным Blinkаire Analytics, московский клуб вышел на третье место среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok за прошлый месяц (2 544 957).
Выше расположились только «Манчестер Юнайтед» (5 029 565) и «Барселона» (3 399 425).
«Спартак» опередил «Манчестер Сити» (2 440 828) и «Лестер» (2 317 860).
TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео. На данный момент это приложение является самым скачиваемым в мире.
У нас тут в TikTok небольшое достижение 😎— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 3, 2020
Если еще вдруг не подписались на нас, сейчас самое время: https://t.co/LuNfuo4j8X 📲 pic.twitter.com/Ov3L3i2dHc