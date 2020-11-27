«Спартак» – 3-й среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok в ноябре. Выше «МЮ» и «Барса»

«Спартак» – один из самых популярных футбольных клубов в TikTok по итогам ноября.

По данным Blinkаire Analytics, московский клуб вышел на третье место среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok за прошлый месяц (2 544 957).

Выше расположились только (5 029 565) и (3 399 425).

опередил (2 440 828) и (2 317 860).

TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео. На данный момент это приложение является самым скачиваемым в мире.