«Спартак» – 3-й среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok в ноябре. Выше «МЮ» и «Барса»

Теги Спартак Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига рейтинги Лестер соцсети Футбол

«Спартак» – один из самых популярных футбольных клубов в TikTok по итогам ноября.

По данным Blinkаire Analytics, московский клуб вышел на третье место среди клубов мира по взаимодействиям в TikTok за прошлый месяц (2 544 957).

Выше расположились только «Манчестер Юнайтед» (5 029 565) и «Барселона» (3 399 425).

«Спартак» опередил «Манчестер Сити» (2 440 828) и «Лестер» (2 317 860).

TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео. На данный момент это приложение является самым скачиваемым в мире.

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