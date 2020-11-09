Уткин о «Зените»: «К 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Одно очко из 18 – это более интересно»

Журналист Василий Уткин высказался об игре «Зенита» в .

«Я полагал, что перекроет антирекорд 1:18 [в Лиге чемпионов]. Но в итоге к 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Я думаю, это касается «Зенита», потому что 1:18, когда это касается разницы мячей, это одно, а вот когда у тебя одно очко из 18 – это более интересное соотношение.

Но что ценно в конце концов в «Зените»? Это верность традициям, верность выбранному курсу. Появилась новость: «Зенит» интересуется аргентинским вингером «Штутгарта» за 30 миллионов – ей-богу, не помню, чего, наверное, все-таки евро.

Разве это не верность избранному курсу? Разве вы не понимаете, что человек, который из Аргентины прилетел в Штутгарт и иногда летает домой на выходные и в отпуск, гораздо более устойчив к перелетам, чем многие воспитанные в России футболисты, тем более местные воспитанники, которые умеют только ездить на троллейбусе – на тренировки и обратно.

Гораздо правильнее брать игроков из Аргентины, из Бразилии задорого, за 20, за 30, за 40 миллионов. Кстати, у Малкома ведь вся жизнь связана с перелетами, ведь он в «Барселону» попал, уже прилетев практически в Рим – развернули самолет, и в Барселону. Такого летуна, конечно же, поэтому и отобрали, потому что мы же знаем, что перелеты – главная проблема «Зенита», все остальные просто не летают. Рожденный ползать летать не может.

Опять же, самое главное, что заинтересовавший игрок – вингер. Понимаете, это ведь тоже такое летучее понятие. Тем более аргентинский Гонсалес.

А свои? А что свои? Ну выпустили этого Прохина. Первый раз в Лиге чемпионов, решающий матч, дали парню такой шанс, а он возьми да и выброси на первый гол на середину штрафной мяч. А что ему делать? Где его еще пробовали выпускать?

Вот в «Краснодаре» обстреливают молодежь, дают ей шансы, настолько дают, что главный разговор вокруг о том, что им мало дает играть: Вильену выпускает вместо моего однофамильца. Не знаю, правда это или нет, пишут, инсайдеры говорят.

«Зенит» на правильном пути. Нужно просто избавиться от этого мягкосердечия, разогнать к хренам эту школу, которая никого не может воспитать, дублеров в мешок и в Неву в прорубь – зачем нужна вторая команда?

Игроков нужно покупать готовых. И самое главное – очень важно подобрать стюардесс в самолеты, которые возят «Зенит» на эти самые матчи.

Надо ведь снимать стресс. Мы уже видели, какими средствами приходится снимать стресс капитану «Зенита». А все почему? А потому, что в самолете неправильно подобран персонал.

Нужны стюардессы, нужны летчицы, что-то еще… Тут уже не хватает моей фантазии, но думаю, что в области лакшери я не должен соображать так, как владельцы , – сказал Уткин.