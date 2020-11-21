Женскому футболу ради равенства полов посвятят 50% экспозиций в Национальном музее футбола в Англии

Национальный музей футбола в Англии планирует посвятить женскому футболу до 50% экспозиций к 2022 году ради равенства полов.

«Речь идет об изменении отношения. Иногда единственный способ добиться этого – делать громкие и смелые заявления. Это действительно подтолкнуло Национальный музей футбола.

Каждый раз, когда мы готовимся к новому проекту, возникает вопрос: «Как сделать так, чтобы [экспозиций] было 50 на 50?» Этого бы не произошло пару лет назад.

Несмотря на то, что сейчас мы далеки от этого [50 на 50 по экспозициям], но разговор [про экспозиции о женском футболе] начинаем как с факта, который не подлежит обсуждению. Фантастика», – говорит Белинда Скарлетт, отвечающая за женский футбол в музее.

Женщина также ответила на вопрос о том, был ли разговор о том, чтобы женскому футболу посвятили более 50% экспозиций.

«Нужно найти правильный баланс. Но есть действительно веские основания сказать, что мы не даем мужскому футболу больше места в этом зале, что в нем достаточно места, что мы много рассказывали истории [о мужском футболе], они относительно хорошо известны, и нам действительно нужно рассказать неизвестные истории.

Это важно, потому что невозможно понять настоящее, не оглянувшись в прошлое. Часто препятствия, которые были у женщин в 1920-х годах, не изменились и сейчас.

Когда смотришь на заметки в газетах 20-х годов, незадолго до запрета женского футбола (с 1921 по 1971 год в Англии женский футбол пребывал под официальным запретом Футбольной Ассоциации – прим. Sports.ru), они написаны почти слово в слово, как то, что можно прочитать в твиттере», – сказала Скарлетт.