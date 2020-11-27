У клубов РПЛ 1 победа в 20 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

Клубы РПЛ провели свои матчи на этой неделе в рамках 5-го тура еврокубков.

Российские клубы одержали лишь одну победу на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21, проведя 20 матчей.

сегодня, 3 декабря, уступил «Вольфсбергу» (0:1) в . У армейцев три ничьих и два поражения в группе К.

на неделе уступил дома «Зальцбургу» (1:3) в Лиге чемпионов. Ранее на счету москвичей было три ничьих и одно поражение в группе А.

У победа, ничья и три поражения в группе E. У , выступающего в группе F, четыре поражения и ничья.