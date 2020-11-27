У клубов РПЛ 1 победа в 20 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Футбол

Клубы РПЛ провели свои матчи на этой неделе в рамках 5-го тура еврокубков.

Российские клубы одержали лишь одну победу на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21, проведя 20 матчей.

ЦСКА сегодня, 3 декабря, уступил «Вольфсбергу» (0:1) в Лиге Европы. У армейцев три ничьих и два поражения в группе К.

«Локомотив» на неделе уступил дома «Зальцбургу» (1:3) в Лиге чемпионов. Ранее на счету москвичей было три ничьих и одно поражение в группе А.

У «Краснодара» победа, ничья и три поражения в группе E. У «Зенита», выступающего в группе F, четыре поражения и ничья.

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