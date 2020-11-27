Лига Европы. «Милан» против «Селтика», «Тоттенхэм» в гостях у ЛАСК, «Арсенал» играет с «Рапидом»

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Сегодня проходит 5-й тур группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал» дома играет с «Рапидом», «Милан» принимает «Селтик», ЛАСК«Тоттенхэм», АЗ встречается с «Наполи».

Лига Европы

5-й тур

Группа A

Рома Италия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

ЧФР Румыния – ЦСКА София Болгария
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Арсенал Англия – Рапид Вена Австрия
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Мольде Норвегия – Дандолк Ирландия
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Ницца Франция – Байер Германия
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика

 

Славия Чехия – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Бенфика Португалия – Лех Польша
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

 

Рейнджерс Шотландия – Стандард Бельгия
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Омония Кипр – ПАОК Греция
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада Испания – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Реал Сосьедад Испания – Риека Хорватия
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

АЗ Алкмар Нидерланды – Наполи Италия
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика

Группа G

Заря Украина – Лестер Англия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Славутич-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЗаряВасиль, Иванисеня, Абу-Ханна, Фаворов, Юрченко, Цыганик, Назарина, Кочергин, Кабаев, Гладкий, Громов.
ЛестерУорд, Рикарду Перейра, Джастин, Морган, Сеюнджю (Фофана, 17), Ундер, Прат, Барнс, Чоудури, Ндиди, Ихеаначо.
Предупреждение:
Цыганик (32).

 

АЕК Греция – Брага Португалия 1:2 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Тормена, 0:2 – Эшгайю, 1:2 – 31 Оливейра.
АЕКЦинтотас, Инсуа, Бакакис, Хнид, Неделчару, Симойнш, Галанопулос, Манталос, Албанис, Ливая, Оливейра.
БрагаМатеус, Тормена, Секейра, Бруно Виана, Эшгайю, Галено, Эль-Мусрати, Медейруш, Андре Каштру, Рикарду Орта, Паулинью.
Предупреждение:
Бруно Виана (30).

Группа H

Милан Италия – Селтик Шотландия 2:2 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Рогич, 0:2 – 14 Эдуар, 1:2 – 24 Чалханоглу, 2:2 – 26 Кастильехо.
МиланДоннарумма, Габбия, Тео, Кьер (Романьоли, 11), Диогу Далот, Хеуге, Чалханоглу, Кастильехо, Крунич, Ребич, Кессиэ.
СелтикБаркас, Эльхамед, Айер, Лаксальт, Фримпонг, Рогич, Битон, Браун, Макгрегор, Кристи, Эдуар.
Предупреждение:
Кристи (23).

 

Лилль Франция – Спарта Прага Чехия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
ЛилльМеньян, Ботман, Фонте, Брадарич, Тиагу Джало, Языджи, Андре, Бамба, Шека, Луис Араужо, Дэвид.
Спарта ПрагаНицэ, Виннхейм, Челюстка, Плехаты, Крейчи, Дочкал, Крейчи, Павелка, Соучек, Моберг-Карлссон, Юлиш.

Группа I

Карабах Азербайджан – Маккаби Тель-Авив Израиль 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 22, пенальти Коэн.
КарабахМагомедалиев, Гараев, Герье, Медина, Ибрагимли, Ромеро, Зубир, Матич, Овусу, Озобич, Джафаргулиев.
Маккаби Тель-АвивТененбаум, Давидзада, Кандиль, Тиби, Еини, Битон, Голаса, Блэкмэн, Перец, Эрнандес, Коэн.
Предупреждение:
Герье (20).

 

Сивасспор Турция – Вильярреал Испания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Sivas Arena»
превью матча онлайн статистика
СивасспорСамасса, Эрдал, Аппиндангойе, Османпаша, Камара, Озтекин, Фажр, Кофи, Ялчин, Градель, Ятабаре.
ВильярреалРульи, Коста, Фойт, Фунес Мори, Пенья, Иборра, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Коклен, Кубо, Фер Ниньо.

Группа J

ЛАСК Австрия – Тоттенхэм Англия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Линцер-Штадион»
превью матча онлайн статистика
ЛАСКШлагер, Андраде, Ранфтль, Визингер, Гойгингер, Реннер, Эггештайн, Михорль, Грубер, Мадсен, Холланд.
ТоттенхэмХарт, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти, Лукас Моура, Ндомбеле, Бэйл, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ло Чельсо.
Предупреждения:
Лукас Моура (25), Михорль (32).

 

Антверпен Бельгия – Лудогорец Болгария 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Босейль»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 19 Онгла.
АнтверпенБюте, де Лат, Желен, Сек, Онгла, Рафаелов, Харун, Геркенс, Бенавенте, Мийоси, Юклеред.
ЛудогорецСтоянов, Григоре, Икоко, Недялков, Вердон, Абель, Баджи, Каули, Тшибота, Десподов, Кешерю.

Группа L

Гент Бельгия – Слован Либерец Чехия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 32 Мара.
ГентБолат, Мохаммади, Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Кастро-Монтес, Дорш, Кумс, Букари, Овусу, Арсланагич, Яремчук.
Слован ЛиберецНгуен, Микула, Косцелник, Югас, Качараба, Пешек, Беран, Садилек, Мара, Москера, Юсуф.

 

Црвена Звезда Сербия – Хоффенхайм Германия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 декабря, 20.55, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
Црвена ЗвездаБорян, Милунович, Дегенек, Гайич, Панков, Канга, Саного, Петрович, Спиридонович, Бен-Набуан, Фальчинелли.
ХоффенхаймБауманн, Фогт, Богарде, Нордтвейт, Гайгер, Йон, Руди, Гачинович, Сков, Клаусс, Даббур.
Предупреждение:
Канга (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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