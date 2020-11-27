Лига Европы. «Милан» против «Селтика», «Тоттенхэм» в гостях у ЛАСК, «Арсенал» играет с «Рапидом»

Сегодня проходит 5-й тур группового этапа Лиги Европы.
«Арсенал» дома играет с «Рапидом», «Милан» принимает «Селтик», ЛАСК – «Тоттенхэм», АЗ встречается с «Наполи».
Лига Европы
5-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Константин Рэдулеску»
Группа B
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Акер Стадион»
Группа C
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Синобо Стэдиум»
Группа D
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Айброкс»
Группа E
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «ГСП Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
Группа F
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «АФАС-стадион»
Группа G
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Славутич-Арена»
-
Заря –
Василь, Иванисеня, Абу-Ханна, Фаворов, Юрченко, Цыганик, Назарина, Кочергин, Кабаев, Гладкий, Громов.
-
Лестер –
Уорд, Рикарду Перейра, Джастин, Морган, Сеюнджю (Фофана, 17), Ундер, Прат, Барнс, Чоудури, Ндиди, Ихеаначо.
- Предупреждение:
- Цыганик (32).
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Спирос Луис»
-
АЕК –
Цинтотас, Инсуа, Бакакис, Хнид, Неделчару, Симойнш, Галанопулос, Манталос, Албанис, Ливая, Оливейра.
-
Брага –
Матеус, Тормена, Секейра, Бруно Виана, Эшгайю, Галено, Эль-Мусрати, Медейруш, Андре Каштру, Рикарду Орта, Паулинью.
- Предупреждение:
- Бруно Виана (30).
Группа H
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 7 Рогич, 0:2 – 14 Эдуар, 1:2 – 24 Чалханоглу, 2:2 – 26 Кастильехо.
-
Милан –
Доннарумма, Габбия, Тео, Кьер (Романьоли, 11), Диогу Далот, Хеуге, Чалханоглу, Кастильехо, Крунич, Ребич, Кессиэ.
- Предупреждение:
- Кристи (23).
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Пьер-Моруа»
-
Лилль –
Меньян, Ботман, Фонте, Брадарич, Тиагу Джало, Языджи, Андре, Бамба, Шека, Луис Араужо, Дэвид.
Группа I
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
- Гол:
- 0:1 – 22, пенальти Коэн.
-
Карабах –
Магомедалиев, Гараев, Герье, Медина, Ибрагимли, Ромеро, Зубир, Матич, Овусу, Озобич, Джафаргулиев.
-
Маккаби Тель-Авив –
Тененбаум, Давидзада, Кандиль, Тиби, Еини, Битон, Голаса, Блэкмэн, Перец, Эрнандес, Коэн.
- Предупреждение:
- Герье (20).
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Sivas Arena»
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Сивасспор –
Самасса, Эрдал, Аппиндангойе, Османпаша, Камара, Озтекин, Фажр, Кофи, Ялчин, Градель, Ятабаре.
Группа J
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Линцер-Штадион»
-
ЛАСК –
Шлагер, Андраде, Ранфтль, Визингер, Гойгингер, Реннер, Эггештайн, Михорль, Грубер, Мадсен, Холланд.
-
Тоттенхэм –
Харт, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти, Лукас Моура, Ндомбеле, Бэйл, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ло Чельсо.
- Предупреждения:
- Лукас Моура (25), Михорль (32).
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Босейль»
- Гол:
- 1:0 – 19 Онгла.
Группа L
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Геламко-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 32 Мара.
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Гент –
Болат, Мохаммади, Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Кастро-Монтес, Дорш, Кумс, Букари, Овусу, Арсланагич, Яремчук.
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.55, «Райко Митич»
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Црвена Звезда –
Борян, Милунович, Дегенек, Гайич, Панков, Канга, Саного, Петрович, Спиридонович, Бен-Набуан, Фальчинелли.
- Предупреждение:
- Канга (24).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.