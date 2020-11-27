Гончаренко о вылете из ЛЕ: «ЦСКА не лучше никого. Делаем 3-4 шага – как надо, а потом оступаемся»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Лиги Европы с (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей нашей домашней серии. Если не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола – это катастрофа.

Вроде чуть получше соперника были, как казалось. По факту – не лучше никого. Одно дело создавать моменты, другое дело – их реализовать.

– Второй год подряд ЦСКА не выходит из группы. Это провал?

– Неправильно сравнивать наше прошлогоднее участие и нынешние. Там у нас была менее длинная скамейка, ротацию производить было сложно.

В этом году не было длинного подготовительного периода. Это сказывается на всех наших командах в еврокубках. Эмоционально команда хорошо выглядит, а когда выходим играть, снижаем наш уровень игры, движения.

– Во время прошлого кризиса ЦСКА вам приписывали слова: «Вы меня не понимаете». Понимают ли вас сейчас, ваши идеи?

– Здесь не вижу никаких проблем. Хорошо понимаем, что делаем, как реагируем. Но не хватает чего-то для следующего шага. 3-4 шага делаем как надо, а потом оступаемся.

Начальные ступеньки даются хорошо, затем – провальное какое-то действие, – сказал Гончаренко.

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