Евгения Павлова: «Я пришла в команду – мне стало некомфортно. Не понимаю, что происходит, уже до слез доходит»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Алексей Волков Евгения Павлова Матч ТВ Контиолахти Биатлон

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.

Павлова заняла 44-е место с тремя промахами.

«Я не знаю, что было со стрельбой. Спросите у Леши Волкова – он же тренер по стрельбе. Я не понимаю, что происходит, я не могу объяснить, уже до слез доходит.

Ничего не пытались переделывать. Я пришла в команду – мне стало некомфортно, не знаю почему. Не понимаю, что происходит. Это мой ответ.

Это уже до слез доходит, это не смешно, мне не весело. Я просто не понимаю, что происходит. Личный тренер говорит: все нормально.

По поводу эстафеты я не знаю, мне информация не поступала. Зачем что-то обсуждать? Я хочу работать и доказывать самой себе, что я могу.

Я пропустила весь прошлый год. На меня вы давите, как будто я здесь всех выносила. Мне в этом году некомфортно, мне надо привыкнуть к такой обстановке», – сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья