Евгения Павлова: «Я пришла в команду – мне стало некомфортно. Не понимаю, что происходит, уже до слез доходит»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.

Павлова заняла 44-е место с тремя промахами.

«Я не знаю, что было со стрельбой. Спросите у Леши Волкова – он же тренер по стрельбе. Я не понимаю, что происходит, я не могу объяснить, уже до слез доходит.

Ничего не пытались переделывать. Я пришла в команду – мне стало некомфортно, не знаю почему. Не понимаю, что происходит. Это мой ответ.

Это уже до слез доходит, это не смешно, мне не весело. Я просто не понимаю, что происходит. Личный тренер говорит: все нормально.

По поводу эстафеты я не знаю, мне информация не поступала. Зачем что-то обсуждать? Я хочу работать и доказывать самой себе, что я могу.

Я пропустила весь прошлый год. На меня вы давите, как будто я здесь всех выносила. Мне в этом году некомфортно, мне надо привыкнуть к такой обстановке», – сказала Павлова в эфире .