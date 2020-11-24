Боец UFC о драке на свадьбе: «Иногда ошибаюсь, каюсь, исправлюсь. Всем – мира и добра»

Боец UFC Гаджимурад Антигулов прокомментировал массовую драку на одной из дагестанских свадеб.

«Я обычный человек, боец смешанных единоборств, я не пророк. И, как все смертные люди, иногда ошибаюсь. Каюсь, исправляюсь.

За последний день получил столько проклятий и грубых слов от тысячи людей. За одну ситуацию, на которой видно, что я даже не бью человека (первым бьют меня, и это везде видно), все стали судьями и не следят за словами.

Толпой тоже никого не били. Кто попадал в разные переделки, особенно в местах, где много людей, знает, что остановить и проконтролировать всех невозможно.

Всегда был сторонником того, чтобы вопросы решались с позиции правды. Те, с кем тренировался, делил ринг, дрался на улицах (да, и такое тоже бывало, как и у всех мужчин), мои друзья – все знают, какой я человек.

Не люблю показуху, пафос, эти инстаграмы тоже не особо люблю, писать тексты тоже не поэт. Все посты, что выкладываю здесь, – это напоминание в первую очередь себе и всем подписчикам, людям, которые следят за мной.

Наверное, так было предписано намного раньше. Ситуация получилась некрасивая, весь Дагестан и все спортивное сообщество было выставлено в неправильном свете.

Тех, кто следит и комментирует эту ситуацию, хочется попросить учиться на чужих ошибках, делать из каждой ситуации правильные выводы. Я так и сделаю.

Очень просил не выкладывать этот видеоролик, потому что он будет сеять только вражду между людьми и разделять их. Этого мне не хотелось. Я и мои близкие не раз очень об этом говорили и готовы были оплатить и лечение этому парню, и решать все мирно.

То, что получилось, уже получилось. Не решив одну проблему, кто-то решил создать новую и усугубить старую. Конечно, за все будет расчет. Раны на теле заживают, главное, чтобы на душе не осталось ран.

Бывали в жизни каждого из нас и похуже ситуации, но время и терпение все расставляет по местам. Всем – мира и добра», – рассказал Антигулов.

Ранее очевидцы инцидента сообщили, что человек, который отравил в нокдаун Антигулова, был избит.

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