Умер Диего Марадона, «Локо» не проиграл «Атлетико», ЦСКА осадил Черчесова и другие новости утра

1. Умер Диего Марадона, у него остановилось сердце в возрасте 60 лет. В Аргентине объявлен трехдневный траур. В честь легендарного игрока, видимо, переименуют стадион «Наполи». На смерть аргентинца отреагировали многие и многие звезды спорта, клубы, организации, политики…

2. «Локомотив» сыграл 0:0 с «Атлетико» на выезде и сохранил шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. «Бавария» уже квалифицировалась, как и «Манчестер Сити». «Шахтер» опять ощутил полнейшее унижение в матче с «Боруссией». «Реал» победил «Интер», «Аякс» был сильнее «Мидтьюлланда», а «Ливерпуль» уступил «Аталанте», даже не пробив в створ. «Марсель» установил антирекорд турнира, проиграв в 13-м матче подряд.

3. ЦСКА публично осадил Черчесова, давшего очень громкое интервью во вторник. В заявлении клуба есть такие слова: «многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером», «похоже, Черчесов до сих пор смотрит на поле из ворот». По информации Sports.ru, в одной из рекламных пауз тренер сказал ведущему Казанскому, что «может и в ##### дать», и потом еще несколько раз грубо выразил негативное отношение к интервью.

4. Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, де Брюйне и четыре игрока «Ливерпуля» – среди претендентов на приз The Best. Бьелса, Флик, Клопп, Лопетеги и Зидан номинированы на награду лучшему тренеру года.

5. В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом перед первым этапом Кубка мира. Есть версия, по которой подозрение на COVID-19 у четверых – у спортсмена и трех представителей персонала. Возможно, заразился Бабиков. Решение о допуске российской команды к первому этапу Кубка мира будет принято 26 ноября, это уже сегодня.

6. Дмитрий Попов назначен спортивным директором «Спартака».

7. Украине присудили поражение 0:3 от Швейцарии. Соседи вылетают из топ-дивизиона Лиги наций.

8. Еще одна тема среды – баттл Карпина и Басты. Тренер предъявил рэп-исполнителю за слова о «приезжем из Москвы». Баста сослался на ростовский юмор.

9. Сезон НБА-2020/21 пройдет без Матча всех звезд.

10. В КХЛ «Сибирь» победила рижское «Динамо», «Магнитка» проиграла «Ак Барсу», «Салават» забросил шесть шайб «Нефтехимику». Пишут, что у лучшего бомбардира СКА Ткачева возникло недопонимание с Ротенбергом.

11. В НХЛ Сергачев подписал трехлетний контракт с «Тампой», зарплата – 4,8 млн долларов за сезон. Игравший за «Айлендерс» Бойчак завершил карьеру из-за травмы глаза.

12. Моуринью купил Регилону хамон за 500 фунтов. Тренер обещал сделать это, если защитника «Тоттенхэма» не обыграет Марез в матче с «Манчестер Сити».

Далее цитаты.

Месси о смерти Марадоны: «Он останется с нами, потому что вечен»

Губерниев о Черчесове на «Матч ТВ»: «Мата не было. Резкие высказывания – да, но Казанский парировал с достоинством»

Пеле о смерти Марадоны: «Я потерял большого друга, а мир – легенду»

Черданцев о Черчесове: «Он согласился на прямой эфир, хотя его не обязывали. Они с Казанским пожали друг другу руки»

Роналду о Марадоне: «Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано»

Федун о травме Соболева: «Черчесов сказал, что врачи бережно отнесутся к нему. Они повели себя недостаточно профессионально»

Роднина об отказе российского игрока в США вставать на колено: «Мой народ не участвовал в рабовладельческих делах. Кто себя чувствует виновным, тот пускай и встает»

Казанский об интервью с Черчесовым: «Приятно читать столько добрых слов. Странно было бы не услышать важных вопросов»

Федотов о том, что «Сочи» «ложится» под «Зенит»: «Бред сивой кобылы. Есть доказательная база – предъявляйте претензии»

Шамиль Газизов: «Вы, журналисты, уже в сентябре короновали «Спартак», а теперь ищете виноватых после каждой потери очков»

Губерниев о заявлении ЦСКА: «Право Черчесова – называть вещи своими именами»

Леонид Федун: «Клубы РПЛ откатились в четвертый дивизион Европы по финансированию, обречены бороться за 1/8 еврокубков в лучшем случае»