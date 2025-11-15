Анзор Кавазашвили: «Карпину незачем ставить в сборной игроков из зарубежных лиг. Надо наигрывать молодежь. В сборную СССР брали по 5-6 человек из одного клуба, они понимали друг друга»

Кавазашвили: Карпину незачем ставить в сборной игроков из зарубежных лиг.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от игры России с Чили

«Каждый тренер в любом матче хочет одержать победу. Будут делать выводы из игры с Перу.

Карпину надо выпустить молодежь. Считаю, что Валерий Георгиевич допустил ошибку из-за того, что не выпустил против перуанцев игроков ЦСКА. Тренеру нужны сыгранные футболисты. В сборную СССР брали по 5-6 человек из одного клуба, тогда они понимали друг друга.

Хочу посоветовать нашей сборной прекратить делать передачи поперек поля, отдавать пас назад защитникам. Невзирая на результат, нужно наигрывать футбол в атаке. Скучно смотреть на бесконечные передачи поперек или назад. Футболисты боятся брать на себя ответственность, все время осторожничают.

Самое страшное, когда игрок не знает, что ему делать с мячом. Наш футболист с мячом видит, что игроки открываются за спину. Нужно использовать этот момент и усилить атаку, но полузащитник сбрасывает поперек или отдает назад. Нужно все наигрывать в товарищеских матчах.

На сегодняшний день подбор футболистов в сборной России вызывает у меня сомнения. Незачем ставить игроков, которые выступают в зарубежных чемпионатах. В товарищеских встречах нужно наигрывать молодежь и заставлять их играть в атаку. Возня в центре поля тормозит команду. Если не изменить схему и систему игры сборной России, команду перестанут уважать», – сказал Кавазашвили.