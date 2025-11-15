Поле «Газпром Арены» в матче России и Перу испортилось из-за обильного полива по стандартам сборной. Газон не успел высохнуть («СЭ»)

Поле «Газпром Арены» в матче России и Перу испортилось из-за полива.

12 ноября сборные России и Перу сыграли вничью 1:1 в товарищеской игре на «Газпром Арены».

После матча главный тренер национальной команды Валерий Карпин сетовал на состояние газона: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть . Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было». Критические амечания также сделали сами футболисты и тренер Перу .

По замерам все показатели поля до матча были в норме: плотность дерна по стандарту от 60 до 120, на стадионе – 91; сцепление – от 2 до 4,5, на арене – от 2,28 до 4,23; влажность – от 13 до 17, в Петербурге – также в норме.

По информации «Спорт-Экспресса», представители сборной России попросили полив газона по своим стандартам – на 9 минут. Им предложили время в 2-3 раза меньше – как обычно это делается на «Газпром Арене», но пожелания от команды и протокол сборной нарушать не стали.

Учитывая закрытую крышу и климатические особенности, поле не успело должным образом высохнуть.