Украине присудили поражение 0:3 от Швейцарии. Команда вылетает из топ-дивизиона Лиги наций

вынес решение по результату матча между сборными Украины и в , который не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе украинцев.

Матч должен был пройти 17 ноября, но был отменен. УЕФА присудила сборной техническое поражение со счетом 0:3, поскольку команда сама несет ответственность за то, что игра не состоялась.

Таким образом, Швейцария набрала 6 очков в группе A4 Лиги наций и сохранила место в высшем дивизионе турнира. На данный момент Украина вылетает в группу В, однако у федерации футбола страны есть право обжаловать решение УЕФА в CAS.