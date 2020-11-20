Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, де Брюйне и 4 игрока «Ливерпуля» – среди претендентов на приз The Best

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ФИФА объявила номинантов на премию The Best.

Номинация «Лучший игрок»Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Номинация «Лучший вратарь»Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря. В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет онлайн, в виртуальном формате.

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