Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, де Брюйне и 4 игрока «Ливерпуля» – среди претендентов на приз The Best

ФИФА объявила номинантов на премию The Best.

Номинация «Лучший игрок»: Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), ( ), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), («Барселона»), («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Мохамед Салах ( ), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Номинация «Лучший вратарь»: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря. В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет онлайн, в виртуальном формате.