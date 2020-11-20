ЦСКА об интервью Черчесова: «Многие считают его физруком, а не тренером. Он до сих пор смотрит на поле из ворот»

Теги ЦСКА Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Федор Чалов Футбол

ЦСКА выступил с заявлением по поводу резонансного интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова в эфире федерального канала.
 
В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ.

Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», – говорится в заявлении армейцев.

Во время интервью Черчесов критически отозвался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

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