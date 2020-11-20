Карпин – Басте: «Да, я наемник с 17 лет. Сообщи, что можно говорить и делать в «твоем» городе. Распространю между приезжими»

Главный тренер прокомментировал слова продюсера и владельца ростовского СКА (Баста).

«Отвечаю по пунктам:

1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото (Карпин опубликовал фото свидетельства о регистрации в Ростове – прим.). Вот так поворот, правда?!

P. S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «твоем» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине.

Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин», – написал тренер.

Баста о Карпине: «Был конфликт. Приезжий из Москвы не может указывать мне место в родном городе»