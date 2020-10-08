Сергачев подписал 3-летний контракт с «Тампой». Зарплата – 4,8 млн долларов в год

«Тампа» и защитник Михаил Сергачев согласовали условия нового контракта.
Россиянин подписал с клубом соглашение на три года.
Годовой оклад хоккеиста составил 4,8 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 14,4 млн долларов.
22-летний Сергачев находился в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне вместе с «Лайтнинг» выиграл Кубок Стэнли.
Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года. В прошлом чемпионате он набрал 34 (10+24) очка при полезности «+15» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 10 (3+7) баллами при полезности «+4» в 25 играх.
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