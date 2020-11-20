В честь Марадоны могут переименовать стадион «Наполи»

Стадион могут переименовать в честь .

Член городского совета Кармине Сгамбати будет общаться со спортивной комиссией Неаполя во главе с комиссаром Чиро Борьелло по этому вопросу.

«Он подарил надежду миллионам неаполитанцев. Диего Армандо Марадона заслуживает того, чтобы почтить его память, после всего, что он сделал для Неаполя.

Переименование стадиона в честь Марадоны – это мечта, потому что он подарил миллионам неаполитанцев по всему миру надежду и отражал их горячий характер.

Завтра я поговорю с Чиро Борьелло о переименовании главной дороги к стадиону, площади перед ним или самой арены в честь Марадоны», – сказал президент спортивной комиссии Неаполя и член городского совета Кармине Сгамбати.

Также на эту тему высказался президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Хочу, чтобы портрет Марадоны был размещен на стадионе на протяжении всего завтрашнего матча («Наполи» сыграет с «Риекой» в Лиге Европы – прим. Sports.ru). Мы можем поговорить о переименовании стадиона в честь него».

Отметим, что 10-й номер, под которым Марадона играл за «Наполи», был выведен из обращения в клубе в 2000 году.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он стал двукратным чемпионом страны (1986/87, 1989/90), выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).

«Принимая кокаин, я делал одолжение соперникам». Как же сейчас грустно…

А каким вы запомните Марадону? Давайте делиться теплыми воспоминаниями, историями из детства и тем, как вы восхищались Диего