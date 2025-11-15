Педри подписал бы Мусиалу в «Барсу»: «Он очень хорош»
Педри подписал бы Мусиалу в «Барсу».
Хавбек «Барсы» Педри ответил на вопрос, кого подписал бы в каталонский клуб.
«Один из игроков, действительно впечатливших меня, – это Мусиала.
Сейчас он травмирован, но он восстановится. Он очень хорош», – сказал Педри.
