Губерниев о заявлении ЦСКА: «Право Черчесова – называть вещи своими именами»

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте московского клуба, в частности, было сказано, что «многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером». До этого Черчесов критически отозвался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«Я читал, что наговорили армейцы, это их право. Точно так же, как и право Черчесова говорить какие-то вещи в эфире. Надо ли все держать при себе и тем и другим? Может быть, и надо, а может, и нет, сейчас XXI век на дворе. Мы знаем, что в публичном поле многие выясняют отношения.

Тем более ЦСКА, наверное, заинтересован в том, чтобы лучшие футболисты клуба играли в национальной сборной. Право Черчесова – называть вещи своими именами.

Еще раз хочу сказать, что у нас средние футболисты, которые средне играют в футбол. Из этих средних футболистов у Черчесова получалось делать команду с большой буквы. Последнее время не очень получается. Посмотрим, что будет в отборочных матчах к чемпионату мира и на чемпионате Европы», – сказал Губерниев.

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