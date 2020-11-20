Губерниев о Черчесове на «Матч ТВ»: «Мата не было. Резкие высказывания – да, но Казанский парировал с достоинством»

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которое вышло вчера в эфире телеканала .

– Все вопросы, которые хотел задать Станиславу Саламовичу – я задал. Он молодец, что в такой ситуации пришел на эфир. По нынешним временам это мужественный поступок. Единственное, он раздражался, отвечая на вопросы Казанского. Если бы я был в студии, то поддерживал бы Дениса более активно. Пришлось делать это на расстоянии.

Главный тренер должен держать удар по полной программе, если он пришел. В целом Черчесов экзамен выдержал. Еще вывод: не только я могу задавать Черчесову неудобные вопросы. Полностью респектую Денису Казанскому.

– Сейчас критикуют Черчесова за излишнюю резкость. Как относитесь к его высказываниям?

– Станислав был действительно резковатым. Наверное, он имел на это право. Все мы люди, а Черчесов к тому же очень эмоциональный. Но в данном случае, как я и предупреждал, интервью получилось ярким. Его разобрали на цитаты, а мы справились со своей работой. Это совершенно нормально, интервью должны быть резонансными.

– Зрители заметили, как перед рекламой Черчесов спрашивал Казанского: «У тебя все нормально?». Вне эфира были какие-то резкие реплики?

– Да, это были довольно резкие высказывания. Денис все это парировал с достоинством. А сами высказывания я оставлю при себе.

– Но мата не было?

– Нет, никто не ругается матом. Все у нас приличные люди. Но при этом я не все слышал – что-то да, что-то нет. Вы спросите это у коллеги Черданцева. Если он что-то слышал, то обязан был отреагировать на это, – сказал Губерниев.

Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил