  Игорь Ледяхов: «Станковича уволили преждевременно. Глупо оставлять команду без тренера. «Спартак» опять удивил, это говорит о некомпетентности руководителей»
Игорь Ледяхов: «Станковича уволили преждевременно. Глупо оставлять команду без тренера. «Спартак» опять удивил, это говорит о некомпетентности руководителей»

Ледяхов: Станковича уволили преждевременно, глупо оставлять команду без тренера.

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что Деяна Станковича уволили преждевременно, учитывая отсутствия замены ему.

– Станковича уволили преждевременно. Думаю, никаких изменений до декабря не будет. Романов отработает четыре матча. Мне кажется, это была глупость увольнять Станковича и оставлять команду без тренера. «Спартак» опять нас удивил.

– Вам понятно, почему назначили Романова? Все-таки к уходу Станковича все шло и можно было искать нового специалиста.

– Это говорит о некомпетентности руководителей клуба. У вас должны быть варианты на пост главного тренера, нужно прорабатывать их. Такое ощущение, что у руководителей нет альтернатив. Это настораживает, потому что у «Спартака» нет четкого плана.

– Новым тренером «Спартака» должен стать иностранец или российский специалист?

– Мне без разницы. Главное, чтобы «Спартак» угадал с тренером. Такое впечатление, что руководство играет в рулетку. Должен быть четкий план, стратегия клуба. В Европе так и происходит, – сказал Ледяхов.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
