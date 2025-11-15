Дмитрий Пятибратов: «Если придет Гвардиола, нас будет волновать, знает ли он историю российского футбола? Если хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор»

Дмитрий Пятибратов: если хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор.

Дмитрий Пятибратов, ранее возглавлявший «Факел», поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить «Спартак » после отставки Деяна Станковича.

– Если иностранец, лучше тот, кто работал в России, или хотя бы со знанием русского языка?

– Для меня важна масштабность тренера, его квалификация.

Если пофантазируем, и придет Пеп Гвардиола , неужели нас будет волновать, а знает ли он историю российского футбола?

Если мы хотим ввести достойный лимит на легионеров, чтобы к нам приезжали лучшие, то и тренеры тоже должны проходить какой-то отбор.

Главное, чтобы пришел специалист, который впервые за долгие годы даст стабильный результат. Тот, кто убедит всех в своей состоятельности и даст что-то новое.

Сам всегда с удовольствием учусь, сейчас был на конференции с участием мэтров российского футбола – Валерий Газзаев , Юрий Семин ... С ними растешь, узнаешь какие-то детали, которые ни в одной книге не прочитать, – сказал Дмитрий Пятибратов .