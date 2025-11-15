  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Пятибратов: «Если придет Гвардиола, нас будет волновать, знает ли он историю российского футбола? Если хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор»
15

Дмитрий Пятибратов: «Если придет Гвардиола, нас будет волновать, знает ли он историю российского футбола? Если хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор»

Дмитрий Пятибратов: если хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор.

Дмитрий Пятибратов, ранее возглавлявший «Факел», поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

– Если иностранец, лучше тот, кто работал в России, или хотя бы со знанием русского языка?

– Для меня важна масштабность тренера, его квалификация.

Если пофантазируем, и придет Пеп Гвардиола, неужели нас будет волновать, а знает ли он историю российского футбола?

Если мы хотим ввести достойный лимит на легионеров, чтобы к нам приезжали лучшие, то и тренеры тоже должны проходить какой-то отбор.

Главное, чтобы пришел специалист, который впервые за долгие годы даст стабильный результат. Тот, кто убедит всех в своей состоятельности и даст что-то новое.

Сам всегда с удовольствием учусь, сейчас был на конференции с участием мэтров российского футбола – Валерий Газзаев, Юрий Семин... С ними растешь, узнаешь какие-то детали, которые ни в одной книге не прочитать, – сказал Дмитрий Пятибратов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39843 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoДмитрий Пятибратов
logoСпартак
logoВалерий Газзаев
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
14 ноября, 14:54
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
сегодня, 04:10
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
42 минуты назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
8 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
19 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
29 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58